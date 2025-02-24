Азат Аскаров назначен министром торговли и услуг Башкирии. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.
Предыдущий министр торговли и услуг республики Алексей Гусев покинул свой пост по собственному желанию. Теперь он будет исполнять обязанности советника Главы РБ по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом на общественных началах.
Азат Аскаров родился 10 июня 1981 года в деревне Бакаево Кушнаренковского района. Окончил Российский государственный торгово-экономический университет и в Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе РБ..
С 2020 по 2021 год Аскаров работал первым заместителем председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей. В период с 2021 по 2024 год он занимал пост первого замминистра торговли и услуг региона, а с 2024 по 2025 год представлял Башкирию в Торговом представительстве России в Узбекистане.
Фото: сайт Главы РБ.