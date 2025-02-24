Азат Аскаров назначен министром торговли и услуг Башкирии

С 2020 по 2021 год Аскаров работал первым заместителем председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей. В период с 2021 по 2024 год он занимал пост первого замминистра торговли и услуг региона, а с 2024 по 2025 год представлял Башкирию в Торговом представительстве России в Узбекистане.