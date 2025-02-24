В Россельхознадзоре Башкирии подвели итоги 2024 года

Сельхозпродукция из Башкортостана открывает новые рынки сбыта. Впервые в 2024-м сыр из республики был экспортирован в Сербию, свекловичный жом – в Южную Корею и мороженное – во Вьетнам. К тому же почти в два раза вырос экспорт муки из Башкортостана. Такие данные приводит Управление Россельхознадзора по региону.

Прежде чем этот творог попадет на прилавок, он проходит проверку качества и безопасности. В том числе и на присутствие посторонних веществ. Даже ветеринарных препаратов не должно быть, к примеру, антибиотиков. Специалисты исследуют и сырье, и готовый продукт. Проверку проходят даже корма для животных. А семена приходят в сейф-пакетах с заданием, какие исследования нужно провести. Зачастую это влажность и наличие примесей. В день проверку проходят не менее 30 проб.

К слову, в 2024 году на 30% больше, чем годом ранее аграрии намолотили семян масличных культур. Подсолнечник, соя, лен. А вот башкирское рапсовое масло пользуется большим спросом у зарубежных покупателей. В частности, в Аскинском районе завод отгрузил за границу свою первую партию этого продукта. Более 220 тонн уехало в Китай. Сельхозпроизводители республики открывают новые рынки сбыта. Более 200 тонн сыра отправили в Сербию.

Также вырос и объем экспорта семенного материала и составил около 500 тысяч тонн. Это многолетние травы и зерновые. В числе покупателей – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Германия.