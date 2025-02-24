В Уфе прошли лыжные гонки памяти Филиппа Кургаева

Медики на старте. В столице Башкортостана прошли традиционные лыжные гонки памяти военного врача Филиппа Кургаева, погибшего во время Великой Отечественной войны. В этом году соревнования проводятся пятидесятый раз.
Мужчины бежали дистанцию 5 км, женщины – 3 км. Впервые организовали забеги среди ветеранов. Многие медицинские учреждения провели отборочные соревнования, чтобы выявить сильнейших для участия в республиканских гонках. В итоге победили представители Бирска, на втором месте – стерлитамакцы и замкнули тройку призеров лыжники из санатория «Красноусольский». Поддержать участников приехали делегаты Минского областного профсоюза работников здравоохранения.