Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве шестимесячной девочки в Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование убийства шестимесячной девочки в Башкирии. Он поручил руководителю Следственного управления региона Владимиру Архангельскому предоставить информацию о ходе дела. Согласно данным следствия, 18 февраля женщина задушила своего малыша. Предположительно, из-за длительного плача.

Суд по ходатайству следствия избрал для обвиняемой меру пресечения в виде ареста. В процессе расследования также будет проведена оценка действий сотрудников органов по профилактике, сообщили в управлении СК по республике.