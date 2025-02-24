В Башкирии открылась выставка «Семья в искусстве»

Для нас это удивительное событие, потому что здесь представлены интересные работы, работы, которые в нашем музее еще раньше не представлялись. Здесь можно увидеть керамику, живопись и можно узнать, как же внутри одной семьи могут переплетаться разные техники и как эти люди, поддерживая друг друга, творят и делятся друг с другом вдохновением. И оказывается, в одной семье могут рождаться очень удивительные и разнообразные работы.

Айгуль Тимербаева, директор историко-краеведческого музея Иглинского района