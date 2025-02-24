В Башкирии открылась выставка «Семья в искусстве»

В Иглинском районе открылась выставка «Семья в искусстве». Она представляет работы творческой семьи, в которую входят заслуженный художник республики Виталий Николаев, преподаватель художественной школы Фарида Муртазина и их дочери.
Фарида Ильдаровна, работающая в Иглинской детской художественной школе с 1989 года, имеет стаж более 43 лет. Она с гордостью передает свои знания и любовь к искусству юным талантам. Старшая дочь Айна выбрала профессию ведущей информационной программы на телеканале НТВ.