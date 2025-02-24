В Башкирии открылась выставка «Семья в искусстве»

В Иглинском районе открылась выставка «Семья в искусстве». Она представляет работы творческой семьи, в которую входят заслуженный художник республики Виталий Николаев, преподаватель художественной школы Фарида Муртазина и их дочери.

Для нас это удивительное событие, потому что здесь представлены интересные работы, работы,  которые в нашем музее еще раньше не представлялись. Здесь можно увидеть керамику, живопись и можно узнать, как же внутри одной семьи могут переплетаться разные техники и как эти люди, поддерживая друг друга, творят и делятся друг с другом вдохновением. И оказывается, в одной семье могут рождаться  очень удивительные и разнообразные работы.

Айгуль Тимербаева, директор историко-краеведческого музея Иглинского района

Фарида Ильдаровна, работающая в Иглинской детской художественной школе с 1989 года, имеет стаж более 43 лет. Она с гордостью передает свои знания и любовь к искусству юным талантам. Старшая дочь Айна выбрала профессию ведущей информационной программы на телеканале НТВ.

Мой муж – заслуженный художник БАССР, член Союза художников России, профессор кафедры дизайна Уфимского государственного нефтяного технического университета. Его работы в основном идут в материале керамика. Он известный художник-керамист, один из немногих, кто остался в Уфе. Я больше тяготею к графике. Поскольку всю жизнь преподавала, хотела показать возможности перспективы. И работы нашей дочери. Здесь показана живописная палитра.

Фарида Муртазина, преподаватель Иглинской детской художественной школы
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