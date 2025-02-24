«Салават Юлаев» уступил на своём льду московскому ЦСКА

Накануне «Салават Юлаев» на домашнем льду потерпел поражение от московского ЦСКА. Первая двадцатиминутка осталась безголевой. Счёт в матче открыли гости в начале второго периода, почти сразу же москвичи удвоили преимущество.

В середине этого же игрового отрезка одну шайбу отыграл Денис Ян, а через пару минут Шелдон Ремпал реализовал большинство. Под занавес второй двадцатиминутки Максим Соркин выводит свой коллектив вперёд.