В Уфе прошли лыжные гонки среди работников судебной системы

Самому юному участнику – четыре года, самому возрастному – 72. В Уфе сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам среди судей, ветеранов и работников судебной системы Республики Башкортостан.
Более 250 человек собрались на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». В забегах участвовали не только взрослые, но и дети. На лыжный сабантуй, как назвали мероприятие организаторы, представители Фемиды пришли целыми семьями.
Каждый, кто хотел испытать свои силы, независимо от возраста, встал сегодня на лыжи. Женщины состязались на дистанции 500 метров, мужчины – в один километр. Также состоялись командные эстафеты.