В Уфе прошли лыжные гонки среди работников судебной системы

Самому юному участнику – четыре года, самому возрастному – 72. В Уфе сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам среди судей, ветеранов и работников судебной системы Республики Башкортостан.

Более 250 человек собрались на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». В забегах участвовали не только взрослые, но и дети. На лыжный сабантуй, как назвали мероприятие организаторы, представители Фемиды пришли целыми семьями.