«Герои Башкортостана»: как бойцам СВО принять участие в программе

Сегодня стартует проект «Герои Башкортостана» – кадровая программа для участников и ветеранов специальной военной операции, сообщил в социальных сетях Радий Хабиров. Цель проекта – подготовить управленцев из числа военнослужащих СВО в органах государственной и муниципальной власти. Кандидатов ждет отбор.
Требуется самоотдача, глубокие знания, умение общаться с людьми, а еще и нести ответственность. О том, что такое муниципальное управление, Юлай Ильясов знает по себе. Несколько лет он руководил администрацией Куюргазинского района, а после пары поездок с гуманитарной миссией в зону СВО в конце 2023-го принял решение и сам встать на защиту Родины. Сейчас Юлай Талхович вернулся и снова руководит муниципалитетом. Он уверен, что те, кто с оружием в руках защищал свою Родину, вполне могут внести вклад в государственном и муниципальном управлении.
К тому же такие управленцы смогут говорить на одном языке с ветеранами боевых действий. Подать заявку можно сайте героибашкортостана.рф. Требуется заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Кто покажет наиболее высокие результаты, сможет пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и получит предложения о работе. По сути, это образовательная платформа с современными методиками управления, обучением командной работе.
Оскар Ситдиков – сам участник федерального проекта «Время героев». Его наставником стал руководитель региона Радий Хабиров. Он помогает ему разбираться в азах управления и в том, как решать задачи государственной важности. Глава Башкортостана возлагает большие надежды на участников спецоперации.
В военном комиссариате республики отмечают, что также поддерживают региональный проект. К тому же от командования на местах постоянно приходит информация об образцовом выполнении задач уроженцами Башкортостана.
Подать заявку для участия в проекте могут и те, кто находится сейчас на передовой. В этом им могут помочь члены семьи. Главное – это желание служить Родине и дальше, где оружием будет умение решать задачи и стремление к тому, чтобы страна развивалась и процветала.