«Герои Башкортостана»: как бойцам СВО принять участие в программе

Сегодня стартует проект «Герои Башкортостана» – кадровая программа для участников и ветеранов специальной военной операции, сообщил в социальных сетях Радий Хабиров. Цель проекта – подготовить управленцев из числа военнослужащих СВО в органах государственной и муниципальной власти. Кандидатов ждет отбор.

Требуется самоотдача, глубокие знания, умение общаться с людьми, а еще и нести ответственность. О том, что такое муниципальное управление, Юлай Ильясов знает по себе. Несколько лет он руководил администрацией Куюргазинского района, а после пары поездок с гуманитарной миссией в зону СВО в конце 2023-го принял решение и сам встать на защиту Родины. Сейчас Юлай Талхович вернулся и снова руководит муниципалитетом. Он уверен, что те, кто с оружием в руках защищал свою Родину, вполне могут внести вклад в государственном и муниципальном управлении.

К тому же такие управленцы смогут говорить на одном языке с ветеранами боевых действий. Подать заявку можно сайте героибашкортостана.рф. Требуется заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Кто покажет наиболее высокие результаты, сможет пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и получит предложения о работе. По сути, это образовательная платформа с современными методиками управления, обучением командной работе.

Оскар Ситдиков – сам участник федерального проекта «Время героев». Его наставником стал руководитель региона Радий Хабиров. Он помогает ему разбираться в азах управления и в том, как решать задачи государственной важности. Глава Башкортостана возлагает большие надежды на участников спецоперации.

Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества: ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем займут достойное место в нашей управленческой команде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В военном комиссариате республики отмечают, что также поддерживают региональный проект. К тому же от командования на местах постоянно приходит информация об образцовом выполнении задач уроженцами Башкортостана.