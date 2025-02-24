Субсидии, кредиты и консультации: как в Башкирии поддерживают МСП

Башкортостан лидирует среди регионов России по числу социальных предпринимателей. Всего же в республике насчитывается более 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Им оказывают финансовую и консультационную поддержку при ведении дела, причем от самого начала.
Процесс происходит на промышленной электрической сковороде в течение всего дня. Затем пророщенные пшеничные зёрна отправляют в другой цех, чтобы получить их в измельчённом виде в трех вариациях – мелком, среднем и крупном. Далее они идут на фасовку. Именно так в Мелеузовском районе производят продукты из злаков. Ассортимент широкий: мука, макаронные изделия, фитобатончики, смузи. Небольшим предприятием владеют супруги Кульбаевы. Дело процветает больше 20 лет. Коммерсанты нашли свою нишу и начали выпускать талкан, зная его востребованность и пользу. Своего покупателя нашли в России и за рубежом. Без государственной поддержки в виде субсидий и льгот, говорит Рима Кульбаева, вести бизнес было бы намного тяжелее.
Печатная машина в этом помещении, можно сказать, без перерыва выпускает полиграфическую продукцию по заказам нефтекамцев. Владимир Белоглазов – не иначе как специалист широкого профиля. Он занимается ремонтом техники и владеет пекарней. В период ведения бизнеса трижды получал льготные микрозаймы.
Всего же в республике насчитывается более 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. С каждым годом их становится всё больше. Растёт и число самозанятых. Представители региональной и местной власти заинтересованы в поддержке предпринимательства. Уже шесть лет в Башкортостане по инициативе Радия Хабирова проводятся тематические совещания в формате «Инвестчас» на региональном и местном уровнях. Помогают на местах и бизнес-шерифы по самым разным вопросам.
Помимо федеральных инструментов представителям бизнеса в Башкортостане идут навстречу в вопросе выделения помещения и земли для инвестпроектов. Также активно используют услуги лизинга, когда предприниматели берут в аренду оборудование и транспорт.
При выдаче кредитов бизнесменам поручителями перед банками и лизинговыми компаниями могут стать и сотрудники Гарантийного фонда республики. В сферах торговли, производства, сельском хозяйстве и строительстве.
Охотно обращаются и за консультациями по самым разным вопросам в центр «Мой бизнес». Так, более 15 тысяч предпринимателей и самозанятых получили здесь услуги.
За три года в республике выделили более 200 миллионов рублей на проекты, которые призваны помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.
В малом и среднем предпринимательстве заняты почти 600 тысяч человек. Вести бизнес – дело рискованное, но во многом именно небольшие предприятия не только пополняют казну, но и дают положительный социальный эффект в виде новых рабочих мест. И перспективы двигаться вперёд.