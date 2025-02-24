Субсидии, кредиты и консультации: как в Башкирии поддерживают МСП

Башкортостан лидирует среди регионов России по числу социальных предпринимателей. Всего же в республике насчитывается более 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Им оказывают финансовую и консультационную поддержку при ведении дела, причем от самого начала.

Процесс происходит на промышленной электрической сковороде в течение всего дня. Затем пророщенные пшеничные зёрна отправляют в другой цех, чтобы получить их в измельчённом виде в трех вариациях – мелком, среднем и крупном. Далее они идут на фасовку. Именно так в Мелеузовском районе производят продукты из злаков. Ассортимент широкий: мука, макаронные изделия, фитобатончики, смузи. Небольшим предприятием владеют супруги Кульбаевы. Дело процветает больше 20 лет. Коммерсанты нашли свою нишу и начали выпускать талкан, зная его востребованность и пользу. Своего покупателя нашли в России и за рубежом. Без государственной поддержки в виде субсидий и льгот, говорит Рима Кульбаева, вести бизнес было бы намного тяжелее.

Благодаря субсидиям мы развиваемся. Оборудование купили. Наши расходы тоже субсидируют. У нас же расходов очень много: коробки делать, зерно покупать и так далее. Рима Кульбаева, коммерческий директор предприятия

Печатная машина в этом помещении, можно сказать, без перерыва выпускает полиграфическую продукцию по заказам нефтекамцев. Владимир Белоглазов – не иначе как специалист широкого профиля. Он занимается ремонтом техники и владеет пекарней. В период ведения бизнеса трижды получал льготные микрозаймы.

По 1,5-2 миллиона рублей. Сейчас уже условия немного другие, вот в этом году мы будем выходить на четвертую меру поддержки. Это, в принципе, довольно таки неплохая мера поддержки, сумма, вроде бы, не сильно большая, но она позволяет пополнять и оборотные средства. Владимир Белоглазов, предприниматель

Всего же в республике насчитывается более 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. С каждым годом их становится всё больше. Растёт и число самозанятых. Представители региональной и местной власти заинтересованы в поддержке предпринимательства. Уже шесть лет в Башкортостане по инициативе Радия Хабирова проводятся тематические совещания в формате «Инвестчас» на региональном и местном уровнях. Помогают на местах и бизнес-шерифы по самым разным вопросам.

С первого дня своей работы на посту главы республики я стараюсь создавать условия для того, чтобы бизнес работал. Мы выстраиваем коммуникации между предпринимательским сообществом и властями. Моя принципиальная позиция – чтобы все имеющиеся в руках государства ресурсы работали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помимо федеральных инструментов представителям бизнеса в Башкортостане идут навстречу в вопросе выделения помещения и земли для инвестпроектов. Также активно используют услуги лизинга, когда предприниматели берут в аренду оборудование и транспорт.

Лизинг без залогового финансирования, мы выдаем до 50 млн рублей, до 7 лет. Удорожание у нас составляет от трех процентов в год. И наша цель, чтобы субъект из микробизнеса перешел в малый бизнес, с малого – на средний. Азат Хайруллин, генеральный директор региональной лизинговой компании Республики Башкортостан

При выдаче кредитов бизнесменам поручителями перед банками и лизинговыми компаниями могут стать и сотрудники Гарантийного фонда республики. В сферах торговли, производства, сельском хозяйстве и строительстве.

За прошлый год мы предоставили 250 поручительств на общую сумму 2,2 млрд рублей, с этой поддержкой предприниматели привлекли более 4,9 млрд рублей заемных средств, что им позволило расширить свой бизнес. Алексей Лазарев, руководитель Гарантийного фонда Республики Башкортостан

Охотно обращаются и за консультациями по самым разным вопросам в центр «Мой бизнес». Так, более 15 тысяч предпринимателей и самозанятых получили здесь услуги.

Создание сайтов, получение знаний, навыков и компетенций, как открыть свой бизнес и зарегистрировать его. Образовательно-просветительские встречи в формате мастер-классов, тренингов, ответов на самые востребованные и популярные вопросы. Аида Салимова, руководитель центра «Мой бизнес»

За три года в республике выделили более 200 миллионов рублей на проекты, которые призваны помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.