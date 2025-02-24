В Башкирии загорелся пятиэтажный жилой дом

Семерых человек спасли при пожаре в пятиэтажке в деревне Субханкулово Туймазинского района. Еще 30 человек эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы ликвидировали пожар в однокомнатной квартире на пятом этаже многоквартирного дома.

Из задымленных едким дымом коридоров пожарные вывели жильцов на свежий воздух. Также из квартиры, где произошел пожар, спасен 40-летний мужчина. Он с сильными ожогами рук и ног экстренно доставлен в больницу. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.