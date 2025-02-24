Ветеран из Башкирии отметил 100-летний юбилей

Он служил в одной дивизии с сыном Сталина и стоял у истоков основания бакалинской пожарной части. 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной Бикьян Аптикаев. Участник войны не теряет бодрости духа и не пропускает матчи своей любимой хоккейной команды «Салават Юлаев».

В свои 100 он по-прежнему следит за новостями. Правда, зрение уже не то. Поэтому читать газету Бикьяну Аптикаеву помогает его внучка. Ветеран всегда в курсе, что было в районе, республике и, конечно, в мире.

Что такое война, столетний ветеран может рассказать из первых уст. На фронт отправился 17-летним мальчишкой. Великую Отечественную прошел в качестве радиста-кодировщика. Участвовал в снятии блокады города на Неве, а также в освобождении Карело-Финской республики и Эстонии. Бикьян Аптикаев служил в рядах ВВС в одной из дивизий, службу в которой нес и сын вождя Василий Сталин.

С января 1945 года ветеран воевал в составе первого Белорусского фронта, освобождал Польшу и Латвию. Великую Победу встретил в нескольких километрах от Берлина. В отставку Бикьян Аптикаев ушел в 1955 году. На гражданке большую часть жизни проработал в пожарной охране. Был начальником бакалинской части и считается одним из ее основателей.