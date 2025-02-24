В Башкирии впервые прошла зимняя «Гонка героев»

Первая зимняя «Гонка героев» прошла в военно-патриотическом парке «Патриот». Такой формат соревнований ранее проводился только в Москве. Попробовать свои силы на дистанции решили около 400 участников – как профессионалы, так и любые желающие.
Уже с первых секунд адреналин на пределе. Впереди – 3 километра дистанции. «Гонка героев» традиционно объединила участников из разных регионов страны. Только теперь она проходит зимой – впервые в истории парка «Патриот».
Настоящим любителям спорта февральский мороз не помеха. Особенно теперь, когда в парке появился теплый физкультурно-оздоровительный комплекс. Для всех желающих на территории установили передвижные бани. Под зимний формат изменились и сами испытания.
Большое количество участников собрали командные забеги. Традиционно попробовать свои силы на дистанции решили и сотрудники телеканала БСТ.
Башкортостан стал вторым регионом после Москвы, где прошли снежные забеги с препятствиями. Как результат – сотни восторженных отзывов. А значит, «Гонка героев Зима» будет проходить в республике и дальше.