В Башкирии впервые прошла зимняя «Гонка героев»

Первая зимняя «Гонка героев» прошла в военно-патриотическом парке «Патриот». Такой формат соревнований ранее проводился только в Москве. Попробовать свои силы на дистанции решили около 400 участников – как профессионалы, так и любые желающие.

Уже с первых секунд адреналин на пределе. Впереди – 3 километра дистанции. «Гонка героев» традиционно объединила участников из разных регионов страны. Только теперь она проходит зимой – впервые в истории парка «Патриот».

Это моя не первая гонка, но зимой я участвую впервые. Я очень рад, что наконец-то мне удалось занять первое место. До этого у меня получалось только в третье место попасть. Но я смог! Дмитрий Сидоров, победитель «Гонки героев» в возрастной категории 18-29 лет

Это было сложно, непонятно. Летом-то, вроде, тепло, привычно. А зимой сил больше расходуется, все-таки снег, скользко. Но спасибо команде, если бы не команда, одна бы я никогда не пробежала. Алёна Ботакова, участница командного старта

Настоящим любителям спорта февральский мороз не помеха. Особенно теперь, когда в парке появился теплый физкультурно-оздоровительный комплекс. Для всех желающих на территории установили передвижные бани. Под зимний формат изменились и сами испытания.

Помимо классических препятствий, у нас также всеми любимые из нашего детства такие препятствия, как «Царь горы», снежные лабиринты, тоннели. Ну и, как мы говорим, главное препятствие – это снег. Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан

Большое количество участников собрали командные забеги. Традиционно попробовать свои силы на дистанции решили и сотрудники телеканала БСТ.

Очень волнуюсь, у нас 25 препятствий. Я скажу по секрету: мы не суперспортсмены, но мы хотим отстоять честь родного канала, показать, что мы очень крутые, и наша сила в том, что мы команда. Татьяна Никитина, редактор детско-юношеского телеканала «Тамыр»