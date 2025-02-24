В Башкирии выявили лучших борцов на поясах среди юниоров

В Чекмагуше выявили лучших башкирских борцов на поясах. В физкультурно-оздоровительном комплексе прошло первенство республики, посвященное Дню защитника Отечества. За награды сражались юниоры от 2005 до 2007 года рождения.

Среди участников более 300 борцов из пяти городов и 11 районов Башкортостана. Лучшие спортсмены смогли отобраться на первенство России, которое пройдет в марте в уфимском Дворце борьбы.

А на соседнем ковре состязались совсем юные участники. Для ребят от 2012 до 2015 года рождения прошел открытый турнир, посвященный памяти Хадита Хасанова. Для детей это одни из первых соревнований. С каждым годом ребят, которые занимаются борьбой на поясах, становится все больше.