В Мелеузовском районе волонтёры навестили родных бойцов СВО

В Мелеузовском районе волонтёры и руководители птицеводческого комплекса посетили маму участника СВО, которая сейчас находится в больнице на лечении. Её сын добровольцем ушел на фронт в феврале прошлого года.
Также поздравили отцов бойцов с Днем защитника Отечества. Бадретдин Зайнагабдинов работает на производстве водителем погрузчика. Его сын – заместитель командира огневого взвода, сейчас находится недалеко от Донецка.
Заехали и к Михайловым. Семья ждет бойца в отпуск. Скоро он выедет домой. А пока его младшая сестра готовит ему подарок. Она вырезает ему объемную гирлянду канцелярским скальпелем. В октябре 2022 года военнослужащий попал под частичную мобилизацию. Служит в артиллерии. Недавно мужчина порадовал родителей своей новой наградой – медалью Жукова.