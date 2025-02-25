В Мелеузовском районе волонтёры навестили родных бойцов СВО

В Мелеузовском районе волонтёры и руководители птицеводческого комплекса посетили маму участника СВО, которая сейчас находится в больнице на лечении. Её сын добровольцем ушел на фронт в феврале прошлого года.

Также поздравили отцов бойцов с Днем защитника Отечества. Бадретдин Зайнагабдинов работает на производстве водителем погрузчика. Его сын – заместитель командира огневого взвода, сейчас находится недалеко от Донецка.