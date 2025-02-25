В БГПУ прошла конференция, посвящённая этнокультурному образованию

В Башгоспедуниверситете прошла всероссийская научно-практическая конференция «Родной язык, культура и литература в системе образования: традиции и инновации». Конференция призвана стать площадкой для обмена опытом, выявления инновационных подходов в преподавании, анализа проблем и перспектив этнокультурного образования.

Её посвятили 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России и Башкортостана Фирдаус Хисамитдиновой. Она сделала большой вклад в сохранение языкового и культурного наследия народов страны. В честь ученого была также открыта именная аудитория.