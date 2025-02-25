В Башкирии нетрезвый водитель застрял в сугробе и продолжил пить

В Башкирии водитель, находясь в нетрезвом состоянии, застрял в сугробе. Информация об этом поступила в дорожно-патрульную службу через чат-бот ГАИ республики.

Прибывшие инспекторы обнаружили автомобиль, застрявший между столбом и сугробом, а также водителя, который продолжал распивать спиртные напитки в машине.

По данному факту был составлен административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Теперь ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.