В Уфе задержали несколько авиарейсов

Задержки связаны с неустойчивой погодой и поздним прибытием самолетов с других рейсов. Уфимская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. Так, на время ожидания вылетов авиакомпании предоставят пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорту организована работа мобильной приёмной для пассажиров.