В Уфе задержали несколько авиарейсов

25 февраля в аэропорту Уфы задержали несколько рейсов. Подробности сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Так, рейс Уфа – Москва, который осуществляет компания «Нордстар», задержан с 08:30 до 14:20. Рейс Уфа – Санкт-Петербург компании «Нордвинд» перенесен с 16:25 до 21:50. Также с 05:25 до 12:10 перенесли рейс Уфа – Калининград.
Задержки связаны с неустойчивой погодой и поздним прибытием самолетов с других рейсов. Уфимская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. Так, на время ожидания вылетов авиакомпании предоставят пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорту организована работа мобильной приёмной для пассажиров.
Фото: Приволжская транспортная прокуратура.