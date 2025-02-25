Из Башкирии в зону СВО после отпуска проводили очередную группу бойцов

В зону проведения специальной военной операции из Башкортостана отправилась очередная группа бойцов. Военнослужащие приезжали домой в двухнедельный отпуск. Это время они потратили с пользой – решали семейно-бытовые вопросы и увиделись с родственниками.
С собой в дорогу взяли не только свои вещи, но и посылки от родных сослуживцев. Это стало уже традицией – помогать таким образом и братьям по оружию. Также свои посылки привезли и волонтеры из Бирского района.
Провожать солдат в зону выполнения служебно-боевых задач приехали не только родные и близкие, но и члены Правительства региона, администрации Советского района Уфы и военного комиссариата. Они пожелали им и дальше достойно исполнять воинский долг. А руководство республики и власти на местах будет поддерживать как участников СВО, так и членов их семей. Кроме того, на площадке вручили благодарственные письма волонтерам.