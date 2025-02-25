В Уфе врачи извлекли паразита из века женщины

Офтальмологи городской больницы №8 провели процедуру по удалению паразита из нижнего века пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Женщина пришла в отделение неотложной помощи с жалобами на появление уплотнения в области нижнего века левого глаза и ощущение движения. При обследовании врачи заметили подкожное образование с извивающейся формой. Пациентка отметила, что все это время образование перемещалось. Врачи заподозрили наличие паразита.