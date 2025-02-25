Госоркестр Башкирии исполнил произведения Рустэма Сабитова и Нура Даутова

«Золотые страницы башкирской музыки». В Уфе Госоркестр Башкортостана представил программу с произведениями Рустэма Сабитова и Нура Даутова – ярких деятелей современной композиторской школы республики. С подробностями – наша коллега, журналист Айгуль Усманова.

Казалось бы, очередной концерт цикла «Золотые страницы башкирской музыки», а атмосфера праздничная, сродни фестивальной. Тому минимум два объяснения; во-первых, абонемент Госоркестра «Золотые страницы башкирской классики» – так четыре года назад стартовал ставший брендовым просветительский проект – собирает полные залы поклонников. Ныне черёд современных авторов – гордость композиторской школы республики. А во-вторых, композиторы действительно любимые.

Нур Асгатович Даутов и Рустэм Нариманович Сабитов. Два композитора – два товарища. Единомышленники в музыке, в жизни – друзья. Но главное – поклонники творчества друг друга.

Многогранное творчество Рустэма Сабитова уже немыслимо без «Прометеева огня». Звучали симфонические фрески «Прометей» по трагедии Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей». Но то был вечер встреч не только со знаковыми и знакомыми произведениями, но и премьер. Так, созданные композитором четверть века назад две симфонии №7 и №8 впервые обрели своих поклонников.

Второе отделение «Золотых страниц башкирской музыки» было представлено сочинениями Нура Даутова – Симфонией №3, фантазией для симфонического оркестра «Цветущие розы» и музыкой к драматическому спектаклю по пьесе Флорида Булякова «Любишь – не любишь».