В Башкирии в массовом ДТП погибла 40-летняя женщина

Предварительно, 36-летний водитель без прав на «Toyota Land Cruiser» при обгоне другой машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Matiz», которым управляла 40-летняя женщина. В результате удара внедорожник также задел «Chevrolet Lacetti», под управлением 47-летней женщины.