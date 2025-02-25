В Башкирии в массовом ДТП погибла 40-летняя женщина

В Илишевском районе Башкирии произошло массовое ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГАИ республики, авария случилась сегодня, 25 февраля, на 49-м километре трассы Бакалы – Верхнеяркеево.
Предварительно, 36-летний водитель без прав на «Toyota Land Cruiser» при обгоне другой машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Matiz», которым управляла 40-летняя женщина. В результате удара внедорожник также задел «Chevrolet Lacetti», под управлением 47-летней женщины.
К сожалению, водитель «Matiz» скончалась на месте. Остальные участники ДТП не пострадали. На месте работают экстренные службы.
Фото: ГАИ по РБ.