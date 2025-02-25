Врачи Уфы трижды вытащили пациента с того света

В Уфе врачи больницы скорой медицинской помощи трижды спасли 43-летнего мужчину от смерти. Подробности рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
В медицинское учреждение пациент попал с признаками инсульта. Обследование показало значительный стеноз сонной артерии из-за атеросклеротической бляшки. Такое состояние провоцирует риск повторного инсульта. Мужчину начали готовить к операции, но у него начались боли в животе. У пациента диагностировали острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки.
Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.