Врачи Уфы трижды вытащили пациента с того света

В Уфе врачи больницы скорой медицинской помощи трижды спасли 43-летнего мужчину от смерти. Подробности рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

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В медицинское учреждение пациент попал с признаками инсульта. Обследование показало значительный стеноз сонной артерии из-за атеросклеротической бляшки. Такое состояние провоцирует риск повторного инсульта. Мужчину начали готовить к операции, но у него начались боли в животе. У пациента диагностировали острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки.

Это жизнеугрожающее состояние, требующее срочного хирургического вмешательства. Во время операции бригада врачей удалила поврежденную часть кишечника. Через 30 минут пациенту провели дополнительную диагностику — ангиографию, во время которой выявили 90-процентный стеноз одной из артерий кишечника. Для расширения просвета данного сосуда в рентгеноперационной ему установили стент.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

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