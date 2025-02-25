Врачи Уфы трижды вытащили пациента с того света

Это жизнеугрожающее состояние, требующее срочного хирургического вмешательства. Во время операции бригада врачей удалила поврежденную часть кишечника. Через 30 минут пациенту провели дополнительную диагностику — ангиографию, во время которой выявили 90-процентный стеноз одной из артерий кишечника. Для расширения просвета данного сосуда в рентгеноперационной ему установили стент.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ