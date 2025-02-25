Жителя Уфы осудят за оформление кредитов на чужие сим-карты

В Башкортостане осудят уфимца, который оформлял кредиты на чужие имена с помощью сим-карт. Как установили следователи, с февраля прошлого года обвиняемый покупал через интернет сим-карты различных операторов без привязки к конкретному человеку. Потом получал онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях и банках. Займы не возвращал, а полученные деньги использовал на личные нужды.

Обвиняемый пользовался тем, что граждане не отвязывают банковские приложения от уже неиспользуемых телефонных номеров. В квартире нашли около 2000 сим-карт различных операторов и коробки от использованных телефонов. Общая сумма ущерба превышает 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.