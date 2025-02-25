Новые ФАПы и поликлиники: в Башкирии развивают первичное звено здравоохранения

В 2025-м в Башкортостане заработает шесть новых поликлиник в районах и городах республики и более 130 фельдшерско-акушерских пунктов. Развитие первичного звена здравоохранения – одна из важнейших задач, которую обозначил глава региона. Ведь открытие таких пунктов – это шаг к улучшению качества жизни. Особенно это касается сельчан, у которых порой нет альтернативных вариантов, где лечиться. Как модернизация помогает решать эти проблемы?

Раньше в сельских амбулаториях можно было разве что давление и температуру померить. Теперь функционал значительно шире. Здесь и ЭКГ сделают, и кровь на анализы возьмут, рассказывает фельдшер Сария Хайдарова. Что немаловажно, все это в комфортных условиях.

После старого здания с печным отоплением и не такие впечатления будут. К медпункту села Юльтимирово прикреплено почти 400 человек. Конечно, в основном пользуются пенсионеры. Но главное – теперь не нужно по каждому поводу ездить в райцентр.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» новый модульный ФАП появился и в селе Ахманово. Учреждение также оснащено всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи. Здесь кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и комната ожидания для пациентов. Порой, говорят, выстраивается очередь, что подтверждает востребованность медпункта.

К слову, о фельдшере. Клара Купцова в сфере медицины уже 34 года. Прежде работала в приспособленном помещении, где даже воды и санузла не было. Уже и не надеялась на переезд. Теперь работать одно удовольствие.

В Бакалинском районе за последние годы открыли 17 новых ФАПов. В этом году заработают ещё шесть. Комфортные условия, надеются чиновники, помогут привлечь и молодых специалистов, которые будут работать на селе.