Жители Уфы отправили очередной гумконвой для бойцов СВО

Сегодня Кировский район Уфы отправил очередной гуманитарный груз на территорию спецоперации. В него вошли вещи и оборудование, которые заказывают сами бойцы, также личные посылки от родственников.

Окопные свечи, маскировочные сети, инструменты, запчасти, медикаменты, средства гигиены, продукты. Отдельно загрузили стройматериалы и металлоконструкции. Отправка прошла на площади Салавата Юлаева. К слову, активными волонтерами являются образовательные учреждения. На месте наградили тех, кто делает вклад в сбор гумпомощи.

А в Октябрьском районе предприниматели передали автомобиль «Ниву» для нужд СВО. Машину они доставили к администрации района, чтобы ее включили в состав гуманитарного груза. Представители одного из автосалонов не в первый раз таким образом помогают фронту. Автомобиль высокой проходимости полностью подготовлен для эксплуатации и позволит солдатам решать задачи на передовой.