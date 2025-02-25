В Уфе открылась выставка картин Александра Скорнякова

Несколько десятков картин объединяет общее название «Позывной – Россия». Экспозиция про жизнь на передовой, что беспокоит родных военнослужащих, мирный тыл с лесами, лугами и знакомым пейзажем, что бережно хранят в памяти бойцы.

Александр Скорняков более двух лет пишет картины, посвященные специальной военной операции. Он же стал инициатором проведения масштабной передвижной выставки «Арт-поддержка», которая за два года выставлялась 32 раза почти во всех городах и районах республики. Полгода назад по желанию бойцов художник отправил на передовую несколько тысяч открыток с репродукциями своих картин с природой Башкортостана и памятной надписью «Дома ждут».