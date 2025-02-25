В Стерлитамаке 17-летний парень убил собутыльника

В Стерлитамаке 17-летнего парня задержали по обвинению в жестоком убийстве собутыльника. Как сообщили в пресс-службах Следственного комитета и МВД Башкирии, инцидент произошел 21 февраля в одной из квартир на улице Шафиева.

Молодой человек распивал спиртные напитки с двумя знакомыми. В ходе пьянки возник конфликт между 40-летним мужчиной и студентом местного колледжа, когда первый оскорбил родителей парня. В ответ обвиняемый схватил нож со стола и нанес знакомому не менее 21 удара в различные части тела, от которых тот скончался на месте. После этого парень покинул квартиру, выбросив нож в реку. Третий участник инцидента сообщил о происшествии в полицию.