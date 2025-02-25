В Уфе состоялся вечер памяти художника Василя Ханнанова

В Музее современного искусства имени Наиля Лутфуллина прошёл вечер памяти, посвященный заслуженному художнику России, народному художнику Башкортостана Василю Ханнанову.

На мероприятии развернулся перформанс, а также звучала классическая и электронная музыка в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Искандера Ханнанова и заслуженного работника культуры республики Азамата Хасаншина. На выставке работ художника некоторые из полотен впервые были показаны поклонникам его творчества.

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