В Уфе состоялся вечер памяти художника Василя Ханнанова

На мероприятии развернулся перформанс, а также звучала классическая и электронная музыка в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Искандера Ханнанова и заслуженного работника культуры республики Азамата Хасаншина. На выставке работ художника некоторые из полотен впервые были показаны поклонникам его творчества.