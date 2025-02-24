В Балтачевскую больницу поступил новый операционный стол

В Балтачевскую центральную районную больницу Республики Башкортостан поступил современный универсальный операционный стол. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Обеспечение медучреждений осуществляется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Фото №1 - В Балтачевскую больницу поступил новый операционный стол

Современный универсальный операционный стол – это идеальное решение для проведения операций, послеоперационного ухода и осмотров. Он обеспечивает уверенность в каждом действии врача и комфорт для пациента. Прочное основание и устойчивая колонна обеспечивают стабильность во время проведения врачебных манипуляций. Рабочая поверхность оснащена удобным для пациента матрасом, который минимизирует нагрузку на тело. Встроенный подлокотник и наличие бокового столика позволяют разместить рядом различные инструменты и материалы.

Установка отвечает всем требованиям современной хирургии. Стол надежен и удобен для врачей и пациентов. Возможности современного оборудования обеспечивают устойчивость для хирурга и его ассистентов при выполнении операций.

Рафил Набиуллин, заведующий хирургическим отделением Балтачевской центральной районной больницы

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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