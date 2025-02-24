В Балтачевскую больницу поступил новый операционный стол

Современный универсальный операционный стол – это идеальное решение для проведения операций, послеоперационного ухода и осмотров. Он обеспечивает уверенность в каждом действии врача и комфорт для пациента. Прочное основание и устойчивая колонна обеспечивают стабильность во время проведения врачебных манипуляций. Рабочая поверхность оснащена удобным для пациента матрасом, который минимизирует нагрузку на тело. Встроенный подлокотник и наличие бокового столика позволяют разместить рядом различные инструменты и материалы.