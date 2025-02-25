Бойцы СВО принимают участие в программе «Герои Башкортостана»

Проект «Герои Башкортостана» набирает обороты. Военнослужащие обращаются за консультациями и подают заявки. В этом им помогает и Ассоциация ветеранов СВО. Напомним, новая кадровая программа для участников и ветеранов специальной военной операции стартовала по поручению главы республики как продолжение федерального проекта «Время героев».
Возможность пройти обучение в образовательной платформе с современными методиками управления, обучением командной работе и после получить предложения трудоустройства смогут те, кто покажет наиболее высокие результаты.
Подать заявку на участие в проекте могут действующие или демобилизованные участники СВО, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте героибашкортостана.рф, заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Подать заявку для участия в проекте могут и те, кто сейчас находится на передовой. В этом им могут помочь члены семьи.