Бойцы СВО принимают участие в программе «Герои Башкортостана»

Подать заявку на участие в проекте могут действующие или демобилизованные участники СВО, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте героибашкортостана.рф, заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Подать заявку для участия в проекте могут и те, кто сейчас находится на передовой. В этом им могут помочь члены семьи.