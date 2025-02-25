В Башкирии кабинеты труда и ОБЗР оснастят новым оборудованием

Школьные кабинеты по основам безопасности и защиты Родины, а также те, в которых преподают труд, оснастят новым оборудованием. Реализовано это будет в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Привычные предметы с началом учебного года стали более расширенными, и их изучение требует дополнительного оснащения. На эти цели выделено более 200 миллионов рублей.

Старшеклассники на манекене учатся оказывать первую помощь. Предмет, с 1 сентября называется основы безопасности и защиты Родины – это тот же самый курс ОБЖ, только более расширенный.

Оборудование для курса молодого бойца играет первостепенную роль. Школа в селе Ивановка Хайбуллинского района вошла в федеральный проект, в рамках которого материально-техническая база обновится. К примеру, в список покупок учитель по ОБЗР включил макеты автомата Калашникова, гранат, защитные костюмы и плакаты.

Список нового оборудования, которое пополнит кабинет основы безопасности и защиты Родины, составили и в уфимском лицее № 136. Обновленный курс учит вести себя в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера или при возникновении военной угрозы.

В лицее есть шаймуратовский – 7 класс. ОБЗР пока не входит в список основных предметов для них. Дети изучают его как дополнительный. И то, что занятия шаймуратовцы не прогуливают, доказывают их победы на соревнованиях.

В республике новые комплекты получат 711 школ из всех муниципалитетов республики. Уроки по технологии дополнят модулем «Робототехника» и приобретут для проведения занятий наборы по БПЛА.