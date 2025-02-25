В Башкирии продолжат продвижение мобильных игр «Берлога»

Премьер-министр правительства республики принял участие во Всероссийской конференции Национальной киберфизической платформы «Берлога» в Москве. В мероприятии с участием генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой обсудили реализацию проекта по вовлечению детей в технологическое образование через мобильные игры.

Пилотным регионом по внедрению киберфизической платформы стал Башкортостан. Его опыт подхватили и другие субъекты. Команда «Берлоги» совместно с представителями на местах создают полезные игры, запускают образовательные программы. В этом году в Башкортостане планируется продолжить обучение педагогов и продвижение мобильных игр «Берлога».