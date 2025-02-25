В Уфе издателя «Пруфы» оштрафовали за неуважение к власти и обществу

В Уфе издателя «Пруфы» признали виновной. Заседание по очередному делу об административном правонарушении в отношении Рауфы Рахимовой прошло в Кировском районном суде. Не обошлось и без эксцессов.

Рауфа Рахимова накинулась в коридоре на блогера Арслана Нигаматьянова. По словам мужчины, медиаменеджер агрессивно отреагировала на приветствие и толкнула его. А когда он достал телефон и начал снимать ее действия, Рахимова с криками набросилась на него.

И именно в тот момент, когда я достал камеру, прям под запись она меня бьет с криками: «Не снимай меня!». Сначала по спине ударила, потом по лицу. У меня очки отлетели. Слава богу, очки целы. У меня зрение плохое, не добрался бы до выхода из суда.

Арслан Нигаматьянов, блогер

Суд вынес решение оштрафовать женщину на 30 тысяч рублей за неуважение к власти и обществу. Суды уже назначали медиаменеджеру серьезные штрафы за распространение фейков, дискредитацию армии и неуважение к власти.

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