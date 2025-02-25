В Уфе издателя «Пруфы» оштрафовали за неуважение к власти и обществу

И именно в тот момент, когда я достал камеру, прям под запись она меня бьет с криками: «Не снимай меня!». Сначала по спине ударила, потом по лицу. У меня очки отлетели. Слава богу, очки целы. У меня зрение плохое, не добрался бы до выхода из суда.

Арслан Нигаматьянов, блогер