В Уфе издателя «Пруфы» оштрафовали за неуважение к власти и обществу

В Уфе издателя «Пруфы» признали виновной. Заседание по очередному делу об административном правонарушении в отношении Рауфы Рахимовой прошло в Кировском районном суде. Не обошлось и без эксцессов.
Рауфа Рахимова накинулась в коридоре на блогера Арслана Нигаматьянова. По словам мужчины, медиаменеджер агрессивно отреагировала на приветствие и толкнула его. А когда он достал телефон и начал снимать ее действия, Рахимова с криками набросилась на него.
Суд вынес решение оштрафовать женщину на 30 тысяч рублей за неуважение к власти и обществу. Суды уже назначали медиаменеджеру серьезные штрафы за распространение фейков, дискредитацию армии и неуважение к власти.