В Нуримановском районе открылась обновленная амбулатория

В Нуримановском районе открылась сельская амбулатория. Медучреждение в Красном Ключе капитально отремонтировали по поручению Радия Хабирова. На эти цели выделили 55 миллионов рублей. Объект оснастили современным оборудованием. Для жителей шести населённых пунктов создали комфортные условия приема и лечения в стационаре.

Проверять зубы и следить тщательно за ними. Такие правила стоматологов уже много лет соблюдает Ильшат Гасин. Житель деревни Яман-Порт с нетерпением ждал три года, чтобы врач осмотрел его во вновь открывшейся амбулатории села Красный Ключ.

Дефектов сильных не было. Вот сейчас вот опять я пришёл в третий раз, и все зубы запломбировали опять. Постоянно профилактику провожу. Ильшат Гасин, житель д. Яман-Порт

Каждый день для Галии Файзуллиной в стационаре начинается с измерения давления и пульса. Затем по плану уколы, перевязки и другие процедуры. Жительница Ишмуратово вторую неделю пребывает в амбулатории. За состоянием здоровья следит и родная дочь. Пенсионерка повредила ногу при падении.

У меня пятки почернели, и мы из-за этого пошли. Еще перелом бедра. Вообще хорошие изменения, везде хорошо, чисто, ремонт хороший провели, аккуратный. Галия Файзуллина, жительница д. Ишмуратово

Как сильные боли, я прихожу, меня здесь лечат. Тоже вот и магниты, и уколы, и капельницы – всё здесь делают. Красиво всё, вообще прекрасно всё стало. Не то, что было. Антонина Балявина, пациентка стационара

Открытие сельской амбулатории для жителей Нуримановского района стало настоящим событием. Здание как внутри, так и снаружи капитально отремонтировали по инициативе Радия Хабирова. В медучреждении заменили окна и двери, инженерные сети, электрику. Модульная котельная обеспечивает теплом кабинеты и палаты. Улучшения есть и в качестве оказания медпомощи. Здесь принимают педиатры, кардиологи, терапевты, хирурги и не только.

У нас появился новый рентгеновский кабинет, рентгеновское оборудование, у нас здесь две горнолыжки. Появился кабинет акушера-гинеколога, которого тоже раньше не было, и нам удалось обеспечить все кабинеты врачами-специалистами. Салават Гайсин, главный врач Нуримановской центральной районной больницы

Амбулаторию оснастили и современной медицинской техникой. За специалистами закреплены жители шести деревень. А это почти 3 тысячи человек – среди них не только взрослые, но и дети.

Полностью заменили оборудование и в физиотерапевтическом отделении. С помощью данных аппаратов российского производства пациентам лечат заболевания сердца, легких, желудка и многое другое. Процедура занимает 15-20 минут.

Сельской медицине в Башкортостане уделяют огромное внимание. За последние годы в регионе обновили более 500 ФАПов. В разных частях республики возводят шесть поликлиник.

В нашей республике широко развита сельская медицина. Сельская медицина – это прежде всего ФАПы, врачебные амбулатории. Вот в республике у нас их две тысячи. Что такое ФАПы для пожилых людей? Это возможность прийти к фельдшеру, это возможность измерить свои какие-то показатели. Мы эту работу будем продолжать, всё связанное с развитием социальной инфраструктуры мы обязательно будем делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан