В Нуримановском районе открылась обновленная амбулатория

В Нуримановском районе открылась сельская амбулатория. Медучреждение в Красном Ключе капитально отремонтировали по поручению Радия Хабирова. На эти цели выделили 55 миллионов рублей. Объект оснастили современным оборудованием. Для жителей шести населённых пунктов создали комфортные условия приема и лечения в стационаре.
Проверять зубы и следить тщательно за ними. Такие правила стоматологов уже много лет соблюдает Ильшат Гасин. Житель деревни Яман-Порт с нетерпением ждал три года, чтобы врач осмотрел его во вновь открывшейся амбулатории села Красный Ключ.
Каждый день для Галии Файзуллиной в стационаре начинается с измерения давления и пульса. Затем по плану уколы, перевязки и другие процедуры. Жительница Ишмуратово вторую неделю пребывает в амбулатории. За состоянием здоровья следит и родная дочь. Пенсионерка повредила ногу при падении.
Открытие сельской амбулатории для жителей Нуримановского района стало настоящим событием. Здание как внутри, так и снаружи капитально отремонтировали по инициативе Радия Хабирова. В медучреждении заменили окна и двери, инженерные сети, электрику. Модульная котельная обеспечивает теплом кабинеты и палаты. Улучшения есть и в качестве оказания медпомощи. Здесь принимают педиатры, кардиологи, терапевты, хирурги и не только.
Амбулаторию оснастили и современной медицинской техникой. За специалистами закреплены жители шести деревень. А это почти 3 тысячи человек – среди них не только взрослые, но и дети.
Полностью заменили оборудование и в физиотерапевтическом отделении. С помощью данных аппаратов российского производства пациентам лечат заболевания сердца, легких, желудка и многое другое. Процедура занимает 15-20 минут.
Сельской медицине в Башкортостане уделяют огромное внимание. За последние годы в регионе обновили более 500 ФАПов. В разных частях республики возводят шесть поликлиник.
Останавливаться на достигнутом в амбулатории не намерены. Специалисты планируют оборудовать малую операционную в учреждении, чтобы здесь же проводить вмешательства врачей, например, зашивать раны и накладывать гипс пострадавшим при переломе.