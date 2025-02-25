В Нуримановском районе открылась обновленная амбулатория

В Нуримановском районе открылась сельская амбулатория. Медучреждение в Красном Ключе капитально отремонтировали по поручению Радия Хабирова. На эти цели выделили 55 миллионов рублей. Объект оснастили современным оборудованием. Для жителей шести населённых пунктов создали комфортные условия приема и лечения в стационаре.

Проверять зубы и следить тщательно за ними. Такие правила стоматологов уже много лет соблюдает Ильшат Гасин. Житель деревни Яман-Порт с нетерпением ждал три года, чтобы врач осмотрел его во вновь открывшейся амбулатории села Красный Ключ.

Дефектов сильных не было. Вот сейчас вот опять я пришёл в третий раз, и все зубы запломбировали опять. Постоянно профилактику провожу.

Ильшат Гасин, житель д. Яман-Порт

Каждый день для Галии Файзуллиной в стационаре начинается с измерения давления и пульса. Затем по плану уколы, перевязки и другие процедуры. Жительница Ишмуратово вторую неделю пребывает в амбулатории. За состоянием здоровья следит и родная дочь. Пенсионерка повредила ногу при падении.

У меня пятки почернели, и мы из-за этого пошли. Еще перелом бедра. Вообще хорошие изменения, везде хорошо, чисто, ремонт хороший провели, аккуратный.

Галия Файзуллина, жительница д. Ишмуратово

Как сильные боли, я прихожу, меня здесь лечат. Тоже вот и магниты, и уколы, и капельницы – всё здесь делают. Красиво всё, вообще прекрасно всё стало. Не то, что было.

Антонина Балявина, пациентка стационара
Фото №1 - В Нуримановском районе открылась обновленная амбулатория

Открытие сельской амбулатории для жителей Нуримановского района стало настоящим событием. Здание как внутри, так и снаружи капитально отремонтировали по инициативе Радия Хабирова. В медучреждении заменили окна и двери, инженерные сети, электрику. Модульная котельная обеспечивает теплом кабинеты и палаты. Улучшения есть и в качестве оказания медпомощи. Здесь принимают педиатры, кардиологи, терапевты, хирурги и не только.

У нас появился новый рентгеновский кабинет, рентгеновское оборудование, у нас здесь две горнолыжки. Появился кабинет акушера-гинеколога, которого тоже раньше не было, и нам удалось обеспечить все кабинеты врачами-специалистами.

Салават Гайсин, главный врач Нуримановской центральной районной больницы

Амбулаторию оснастили и современной медицинской техникой. За специалистами закреплены жители шести деревень. А это почти 3 тысячи человек – среди них не только взрослые, но и дети.

Полностью заменили оборудование и в физиотерапевтическом отделении. С помощью данных аппаратов российского производства пациентам лечат заболевания сердца, легких, желудка и многое другое. Процедура занимает 15-20 минут.

Сельской медицине в Башкортостане уделяют огромное внимание. За последние годы в регионе обновили более 500 ФАПов. В разных частях республики возводят шесть поликлиник.

В нашей республике широко развита сельская медицина. Сельская медицина – это прежде всего ФАПы, врачебные амбулатории. Вот в республике у нас их две тысячи. Что такое ФАПы для пожилых людей? Это возможность прийти к фельдшеру, это возможность измерить свои какие-то показатели. Мы эту работу будем продолжать, всё связанное с развитием социальной инфраструктуры мы обязательно будем делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Останавливаться на достигнутом в амбулатории не намерены. Специалисты планируют оборудовать малую операционную в учреждении, чтобы здесь же проводить вмешательства врачей, например, зашивать раны и накладывать гипс пострадавшим при переломе.

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