ХК «Салават Юлаев» дома обыграл тольяттинскую «Ладу»

Сегодня «Салават Юлаев» дома принимал тольяттинскую «Ладу». В первом периоде гости забросили две шайбы. Сначала у юлаевцев ответил Джошуа Ливо, но гол судьи отменяют. Затем Денис Ян оказывается первым на добивании.

Сравнять счёт уфимцам удается во втором периоде, играя в меньшинстве. Шайба на счету Шелдона Ремпала. 2:2. Решающим стал третий игровой отрезок. И вновь отличился Ремпал, но на этот раз когда юлаевцы находились в большинстве. 3:2 – победа «Салавата».