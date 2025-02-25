ФК «Уфа» завершает подготовку к возобновлению сезона Первой лиги

Футбольный клуб «Уфа» завершает подготовку к возобновлению сезона Первой лиги. На сборах в Турции команда провела несколько контрольных матчей. Заключительной стала встреча с узбекистанским клубом «Хорезм», которая завершилась со счётом 3:0 в пользу башкирской команды.

Зимой к команде присоединились новые игроки. Состав пополнили вратарь Илья Свинов, а также нападающий сборной Беларуси Илья Черняк. Первый матч этого года «Уфа» проведет в Песчанокопском против местной «Чайки». Футболисты, которые не смогут принять участие во встрече, продолжат тренироваться в Уфе.