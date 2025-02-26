В Башкирии идет масштабное обновление учреждений первичной медпомощи

Башкортостан в лидерах среди регионов России по количеству построенных и отремонтированных фельдшерско-акушерских пунктов. Огромное внимание уделяется учреждениям, где оказывают первичную медицинскую помощь. Ведется строительство поликлиник в Благовещенском, Янаульском, Абзелиловском, Аскинском, Бакалинском районах.
Ведется работа по привлечению медицинских кадров за пределами Уфы по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Огромное внимание уделяется и действующим сотрудникам скорой помощи и первичного звена по страхованию жизни.
В Республиканской клинической больнице проводят уникальные операции по удалению злокачественных опухолей с помощью технологии хайпек. При оказании высокотехнологичной помощи специалисты обращают внимание на генетическую предрасположенность к онкологии у пациентов. Благодаря своевременному вмешательству у людей увеличивается продолжительность жизни. Ранее РКБ признали лучшей в России в области качества и удостоили премией Правительства России.