В Башкирии идет масштабное обновление учреждений первичной медпомощи

Башкортостан в лидерах среди регионов России по количеству построенных и отремонтированных фельдшерско-акушерских пунктов. Огромное внимание уделяется учреждениям, где оказывают первичную медицинскую помощь. Ведется строительство поликлиник в Благовещенском, Янаульском, Абзелиловском, Аскинском, Бакалинском районах.

Ведется работа по привлечению медицинских кадров за пределами Уфы по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Огромное внимание уделяется и действующим сотрудникам скорой помощи и первичного звена по страхованию жизни.