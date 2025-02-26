В Уфе открылась выставка художника Рашита Газизова

В уфимском этноцентре «Урал» открылась персональная выставка художника Рашита Газизова. Мастер кисти только в 70 лет начал писать картины, а ранее занимался тренерской деятельностью.

На творчество Рашита Газизова вдохновили произведения великих русских художников и друзья. За три года он создал более четырех десятков полотен. Основная тематика – природные пейзажи. На картинах чаще всего изображены родные леса, озера и реки. Для работ автора характерна красочность и контраст. При этом художник уделяет большое внимание детализации. Выставка продлится до 28 февраля.