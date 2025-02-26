В Башкирии из задымленной квартиры спасли мужчину

В Башкирии удалось предотвратить трагедию в горящей квартире. Об этом рассказали в МЧС.

В селе Энергетик огнём охватило квартиру на втором этаже пятиэтажного дома. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали по лестничным маршам 11 человек. Площадь пожара составила 6 кв.м. Тушением занимались 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

В горящей квартире нашли 69-летнего мужчину, который отравился продуктами горения. Он был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. По предварительной причине, пожар возник из-за неосторожности при курении.