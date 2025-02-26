В Башкирии у врача-травматолога нашли склад нелегального оружия

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 51-летнего жителя Стерлитамака, по подозрению в нелегальном хранении оружия. В его квартире был найден склад боеприпасов, в котором хранились зарегистрированные два автомата, пистолет, сабля и 16 ножей. Кроме того, правоохранители нашли незарегистрированное оружие и патроны. Экспертиза подтвердила, что мужчина незаконно хранил пистолет Макарова калибра 9 мм и 34 патронами к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62х39.
Ранее не судимый мужчина признался, что все найденное оружие принадлежит ему. Он утверждал, что пистолет нашел в лесу, патроны – рядом с мусорными контейнерами, а остальное оружие купил через интернет у незнакомцев с целью коллекционирования.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, как сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Видео: МВД по РБ.