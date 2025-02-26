Сервисы «Яндекса» начали распознавать башкирскую речь

Нейросети научили сервисы «Яндекса» понимать башкирскую речь. Поисковая система добавила в свои сервисы технологию синтеза и распознавания башкирской речи, использующую нейросети. Она появилась в Переводчике, Поиске и Клавиатуре.

Благодаря нейросетям «Яндекса» башкиры смогут использовать голосовой ввод запросов в сервисы компании на родном языке, в частности, произносить башкирские слова и переводить их на разные языки в Переводчике или Поиске. К примеру, один пользователь может задавать вслух вопросы по-русски, другой отвечать по-башкирски, а приложение будет переводить и озвучивать фразы на соответствующих языках.