В Башкирии «гражданин СССР» стал фигурантом уголовного дела

Житель города Октябрьского попал под уголовное дело из-за того, что участвовал в движении «Граждане СССР». По версии следствия, с 2022 года подозреваемый состоял в организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.
По сообщению СК, 56-летний фигурант активно пропагандировал идеологию организации «Граждане СССР» и распространял агитационные материалы с ее символикой. Преступная деятельность подозреваемого была выявлена сотрудниками ФСБ. По месту его жительства проведен обыск.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит крупный штраф либо лишение свободы.