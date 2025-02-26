В Башкирии с 1 марта закроются ночные «наливайки»

В Башкирии с 1 марта 2025 года прекращается работа ночных точек торговли алкоголем в жилых зонах. Такие изменения внесло Госсобрание осенью прошлого года в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ».
Пресс-служба Парламента сообщила, что теперь с 23:00 до 8:00 продажа спиртных напитков в заведениях общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоэтажках или на их территориях, запрещена. Исключением станет новогодняя ночь — с 31 декабря на 1 января, когда заведения смогут продлить работу на 4 часа ночью.
Как отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, мера направлена на устранение проблемы с так называемыми «наливайками» — небольшими магазинами, расположенными в жилых домах, которые выдавали себя за заведения общественного питания и тем самым избегали запрета на продажу алкоголя после 23:00.