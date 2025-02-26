Волонтёры из Башкирии отправят в зону СВО антидроновые одеяла

170 антидроновых одеял отправят в зону СВО волонтёры из Хайбуллинского района. Такие изделия помогают стать невидимыми для глаз противника. Одеяла успешно прошли испытания с использованием тепловизоров.

За неделю сшита первая партия. Планируется произвести 170 штук. Жители села Федоровка победили на муниципальном этапе республиканского конкурса «Трезвое село» и выиграли 100 тысяч рублей. На эти деньги закупили материал для пошива антидроновых одеял для бойцов в зоне СВО.