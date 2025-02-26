В Башкирии пьяный водитель протаранил шлагбаум, пытаясь скрыться от полиции

В Туймазах нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в шлагбаум больницы. Сотрудники ДПС попытались остановить подозрительный автомобиль «Лада Калина», однако водитель проигнорировал их требования и увеличил скорость. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Во время погони нарушитель проехал под шлагбаумом больницы и заехал на территорию медучреждения, где остановился. За рулём находился 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал уровень алкоголя 1,159 мг/л в выдыхаемом воздухе. Водитель не согласился с результатами, и инспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он также отказался.

В отношении него составили административный протокол за уклонение от медосвидетельствования и за неповиновение требованиям полиции. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.