В Башкирии внедорожник хотел проскочить на «желтый», но сбил девушку

Пешеход ожидала зеленого сигнала светофора, когда ее сбил автомобиль. Согласно предварительным данным, 41-летний водитель «Nissan X-Trail» проезжал перекресток на желтый сигнал. Пытаясь избежать столкновения со встречной машиной, он сначала врезался в опору освещения, а затем сбил девушку, которая стояла на тротуаре.