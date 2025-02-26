В Башкирии в детском саду получила травму 6-летняя девочка

В мае прошлого года девочка упала со ступеньки беседки на территории дошкольного учреждения. Пострадавшая получила перелом грудного позвонка. Вред здоровью девочки оценили как средней степени тяжести.

После расследования инцидента прокуратура обратилась в суд. Теперь детский сад обязан выплатить семье пострадавшей 200 тысяч рублей. Также на 10 тысяч рублей была оштрафована воспитательница, на глазах которой произошло падение. Руководитель организации будет наказан в дисциплинарном порядке.