Мальчик из Башкирии отдал свои накопления на нужды бойцов СВО

8-летний житель села Исянгулово Зианчуринского района решил отдать бойцам на СВО накопленные деньги. Об этом в соцсетях написал Глава Башкортостана. Амир Магадеев собирал на планшет. Свой небольшой капитал мальчик передал со словами: «Им нужнее – ведь там чьи-то папы».

О поступке сына мама Амира рассказала в соцсетях. Знакомые и друзья, одноклассники мальчика захотели присоединиться к жесту доброй воли. Монетами и купюрами им удалось собрать около 19 тысяч рублей. На эти деньги купили две рации. Их уже доставили бойцам.