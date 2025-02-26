Врачи Башкирии спасли подростка, который пострадал от взрыва петарды

Несчастный случай произошёл с подростком 13 января. Мальчик наклонился над петардой, чтобы посмотреть, почему не сработали несколько залпов. Именно в этот момент фейерверк вновь выстрелил. Ребёнок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Около двух недель за жизнь подростка боролись врачи.

Первую помощь пациенту оказали в Бижбулякской ЦРБ. После было принято решение транспортировать пострадавшего санавиацией в Уфу. Столичные врачи уже в реанимации начали первый этап реабилитации, чтобы по возможности сохранить все функции организма. После ребёнка перевели в реабилитационный комплекс «Салют». На сегодняшний день подросток самостоятельно можно есть ложкой, сидеть, пересаживаться, делать шаги. Он понимает речь и уже выполняет простые задания.