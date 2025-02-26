В Башкирии прошёл финал конноспортивной игры «Ылак»

В Бурзянском районе прошел финал конноспортивной игры «Ылак». Это часть национальной культуры кочевников. По правилам, необходимо завладеть тушкой козла и доставить ее к финишу, то есть большому чану.

Ылак – праздник, который проходит в Бурзянском районе не первый десяток лет. Начиналось все с конных скачек. Затем в программу мероприятий вошли стрельба из лука, перетягивание каната, борьба на лошадях.